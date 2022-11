Croazia, Dalic: “Mostrata grande qualità, abbiamo il centrocampo migliore del mondo”

Il CT della Croazia, Zlatko Dalic, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Canada, la prima al Mondiale 2022 in Qatar. Ecco le parole del tecnico: “Dopo lo svantaggio abbiamo mostrato grande qualità. Abbiamo il centrocampo migliore del mondo. Prima di tutto, vorrei congratularmi con i ragazzi. Non è mai facile vincere quando vai subito sotto contro una squadra come il Canada. Poi siamo riusciti a rimontare, solo le grandi squadre possono farlo. I miei ragazzi hanno una fiducia e un carattere fuori dal comune. Abbiamo mostrato qualità, ma non ci esaltiamo perché vogliamo dimostrare di poter andare oltre la fase a gironi”.

Poi ha aggiunto: “Abbiamo lottato tanto per rientrare in partita, ho chiesto a Perisic e Kramaric di dare ampiezza e profondità al gioco e si è rivelata la scelta corretta. Premetto che chiunque può dire e pensare ciò che vuole, ma Modric, Kovacic e Brozovic sono i migliori centrocampisti del mondo, inoltre siamo una squadra che ha grandi individualità in attacco”.