Croazia-Belgio, Martinez: “Basta fake news su di noi. Sfruttiamo la nostra ultima chance”

“La stampa salta sulle fake news o su notizie negative, invece di sostenere la nazionale più talentuosa nella storia del Belgio. La talpa è un genio. In ogni caso per noi non è cambiato nulla, non siamo contenti delle nostre prestazioni nelle prime due gare, ma ci assumiamo le nostre responsabilità”. Lo ha detto il ct del Belgio, Roberto Martinez, in conferenza stampa alla vigilia della sfida da dentro o fuori contro la Croazia: “Questo gruppo di giocatori merita rispetto e ammirazione, è arrivato terzo ai Mondiali del 2018 e per 4 anni ha guidato il ranking Fifa. Lascerà un’eredità enorme a tutto il calcio belga”. Il ct belga non perde le speranze: “Questo è il momento giusto per reagire, il vero inizio del nostro Mondiale, se riusciamo a passare il turno potremo dare il nostro meglio nella fase a eliminazione diretta. Abbiamo un’ultima chance, dobbiamo sfruttarla”.

In conferenza anche l’ex atalantino Castagne: “Daremo tutto per il nostro Paese, sappiamo qual è il nostro valore e cosa dobbiamo fare, sentiamo la pressione, ma la trasformeremo in energia positiva. Siamo lontani dalla crisi che viene descritta sui media, è ancora tutto nelle nostre mani. Forse abbiamo perso un po’ di fiducia in noi leggendo certe cose, ma ci siamo confrontati, sappiamo quanto valiamo e che siamo stati capaci di reagire anche ad altri momenti duri, anche più difficili di questo. Dobbiamo ritrovare la nostra mentalità vincente che forse non abbiamo avuto nelle prime due partite”.