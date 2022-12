Dichiarazioni particolari quelle di Kakà, che intervenuto a BeIN Sports ha parlato della percezione della nazionale brasiliana e di alcuni campioni della Selecao in patria. “Non tutti amano la nazionale in Brasile – afferma l’ex Milan – Neymar per esempio da molti viene visto in modo negativo. La cosa più incredibile è che per molti Ronaldo non è un campione del mondo ma un ciccione che cammina per strada. Qui in Qatar lo fermano tutti per gli autografi, fuori dal Brasile e dal Sudamerica secondo me ha molto più rispetto di quello che riceve in patria.”