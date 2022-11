Argentina, Scaloni: “Soddisfatti del match giocato, siamo riusciti a non fa esprimere al meglio la Polonia”

Il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro la Polonia, che ha certificato la qualificazione dell’albiceleste agli ottavi di finale del Mondiale 2022 in Qatar. Queste le sue parole: “Siamo stati bravi a non far giocar bene la Polonia. Siamo stati una vera e propria squadra, contro ogni inconveniente o infortunio. Le partite sono sempre difficili in un Mondiale, per questo dobbiamo pensare partita per partita con tranquillità. Anche con l’Australia non sarà facile, ma ce la metteremo tutta”