Argentina-Francia, LeBron James in estasi per Mbappè: “Wow!”

Anche la stella del basket Nba LeBron James è in estasi per Kylian Mbappè. La star americana sta seguendo come praticamente tutto il mondo la finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Argentina e Francia e rispetto ai ventidue in campo ha un suo preferito, vale a dire l’attaccante del Psg che con una doppietta ha cambiato le sorti di una partita che sembrava ormai finita: “Wow!!!!!! Mbappé” e l’emoji della fiamma, questo il commento su Twitter del campione.