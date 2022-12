Argentina-Croazia 3-0, Dalic: “Orgogliosi della semifinale, oggi sconfitta meritata”

Il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato nel post-partita della semifinale mondiale che ha visto i croati cedere per 3-0 all’Argentina. Dopo una buona prima mezz’ora, la Croazia è crollata sotto i colpi di Messi e Alvarez. “La sconfitta è meritata, ma non ho nulla da rimproverare ai giocatori – ha spiegato Dalic dopo il match – Avremmo firmato per la semifinale a inizio Mondiale, siamo orgogliosi di questo risultato.” L’allenatore ha anche spiegato alcune scelte tentate nella ripresa: “Con Orsic volevo avere più profondità, ma dopo pochi minuti abbiamo preso il terzo gol e a quel punto è diventato tutto molto difficile. Adesso c’è un’altra partita, Brozovic ha sentito leggermente tirare e ho voluto preservarlo anche per la finale del terzo posto.”