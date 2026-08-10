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Atletica Federazioni

Europei Atletica di Birmingham al via: il programma e gli italiani in gara

Antonio Lauro
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Leonardo Fabbri
Fabbri protagonista a Lucca (IPA Agency) - sportface.it

Oggi, lunedì 10 agosto, Birmingham inaugura i Campionati Europei 2026 di atletica leggera, aprendo una settimana di intensi appuntamenti sportivi.

Programma oggi 10 agosto: Fabbri e Dosso a Caccia di Medaglie

La prima giornata assegna subito 5 titoli, coinvolgendo 31 atleti italiani. L’attesa principale è per il getto del peso maschile, con Leonardo Fabbri in pedana da numero 1 mondiale. Il toscano, favorito per bissare l’oro di Roma, affronterà le qualificazioni mattutine per puntare alla finale delle 21.33. Con lui gareggeranno Nick Ponzio, Zane Weir e Riccardo Ferrara, auspicando un podio tutto tricolore.

Al femminile, i riflettori si spostano su Zaynab Dosso. Dopo l’oro iridato indoor sui 60 metri e un’estate complessa, la primatista azzurra difenderà il bronzo europeo sui 100 metri. La velocista correrà la semifinale alle 21.10, mirando all’atto conclusivo delle 22.50, traguardo inseguito anche da Gloria Hooper.

Le altre finali odierne includono i 5000 metri maschili alle 21.40, con Francesco Guerra, Konjoneh Maggi e Sebastiano Parolini ai nastri di partenza. Il getto del peso femminile assegnerà l’oro alle 20.03, con Anna Musci e Sara Verteramo chiamate prima a superare il turno eliminatorio. Alle 22.40 chiuderà il quadro la staffetta 4×400 mista, con la formazione italiana ancora da ufficializzare.

Leonardo Fabbri

Leonardo Fabbri (IPA Agency) – sportface.it

Ora (ITA) Specialità Fase / Turno Atleti Azzurri
11:35 Getto del peso (F) Qualificazioni Anna Musci, Sara Verteramo
11:40 Lancio del martello (M) Qualificazioni Giorgio Olivieri
11:45 800 metri (M) Batterie Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu
12:25 100 metri (F) Batterie Gloria Hooper
12:30 Salto in lungo (M) Qualificazioni Mattia Furlani, Francesco Inzoli
12:55 400 metri (M) Batterie Lorenzo Benati
13:35 400 ostacoli (F) Batterie Rebecca Sartori
13:40 Getto del peso (M) Qualificazioni Leonardo Fabbri, Zane Weir, Riccardo Ferrara, Nick Ponzio
20:03 Getto del peso (F) FINALE Ev. Anna Musci, Sara Verteramo
20:10 Lancio del martello (F) Qualificazioni Sara Fantini, Rachele Mori
20:35 100 ostacoli (F) Batterie Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti
20:55 Salto triplo (F) Qualificazioni Darya Derkach, Erika Saraceni
21:10 100 metri (F) Semifinali Zaynab Dosso, ev. Gloria Hooper
21:33 Getto del peso (M) FINALE Ev. Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir, Riccardo Ferrara
21:40 5000 metri (M) FINALE Francesco Guerra, Konjoneh Maggi, Sebastiano Parolini
22:00 3000 siepi (F) Batterie Beatrice Colli
22:40 Staffetta 4×400 mista FINALE Italia (formazione da definire)
22:50 100 metri (F) FINALE Ev. Zaynab Dosso, Gloria Hooper

Il programma di oggi 10 agosto e come vedere le gare

Il programma di oggi a Birmingham offre tante gare importanti. Nel salto in lungo, dalle 12.30, Mattia Furlani proverà a lasciarsi alle spalle gli infortuni, affiancato da Francesco Inzoli, reduce da un ottimo 8.27 saltato a Firenze.

Nel lancio del martello, alle 20.10, Sara Fantini inizierà il percorso per difendere il titolo europeo insieme a Rachele Mori. C’è grande attesa per gli 800 metri maschili, con il primatista italiano Francesco Pernici, il bronzo in carica Catalin Tecuceanu e Giovanni Lazzaro pronti al debutto.

Esordiranno oggi anche Dariya Derkach ed Erika Saraceni nel salto triplo, e Rebecca Sartori sui 400 ostacoli.

Come vedere le gare?  Gli spettatori seguiranno le gare in chiaro su Rai 2 dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 20.05 a fine sessione, supportati da RaiSportHD.

Gli abbonati avranno a disposizione Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Lo streaming gratuito sarà garantito su Rai Play, mentre la visione a pagamento sarà coperta integralmente da Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

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Leonardo Fabbri

Fabbri protagonista a Lucca (IPA Agency) – sportface.it

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