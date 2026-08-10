Europei Atletica di Birmingham al via: il programma e gli italiani in gara

Oggi, lunedì 10 agosto, Birmingham inaugura i Campionati Europei 2026 di atletica leggera, aprendo una settimana di intensi appuntamenti sportivi.

Programma oggi 10 agosto: Fabbri e Dosso a Caccia di Medaglie

La prima giornata assegna subito 5 titoli, coinvolgendo 31 atleti italiani. L’attesa principale è per il getto del peso maschile, con Leonardo Fabbri in pedana da numero 1 mondiale. Il toscano, favorito per bissare l’oro di Roma, affronterà le qualificazioni mattutine per puntare alla finale delle 21.33. Con lui gareggeranno Nick Ponzio, Zane Weir e Riccardo Ferrara, auspicando un podio tutto tricolore.

Al femminile, i riflettori si spostano su Zaynab Dosso. Dopo l’oro iridato indoor sui 60 metri e un’estate complessa, la primatista azzurra difenderà il bronzo europeo sui 100 metri. La velocista correrà la semifinale alle 21.10, mirando all’atto conclusivo delle 22.50, traguardo inseguito anche da Gloria Hooper.

Le altre finali odierne includono i 5000 metri maschili alle 21.40, con Francesco Guerra, Konjoneh Maggi e Sebastiano Parolini ai nastri di partenza. Il getto del peso femminile assegnerà l’oro alle 20.03, con Anna Musci e Sara Verteramo chiamate prima a superare il turno eliminatorio. Alle 22.40 chiuderà il quadro la staffetta 4×400 mista, con la formazione italiana ancora da ufficializzare.

Il programma di oggi 10 agosto e come vedere le gare

Il programma di oggi a Birmingham offre tante gare importanti. Nel salto in lungo, dalle 12.30, Mattia Furlani proverà a lasciarsi alle spalle gli infortuni, affiancato da Francesco Inzoli, reduce da un ottimo 8.27 saltato a Firenze.

Nel lancio del martello, alle 20.10, Sara Fantini inizierà il percorso per difendere il titolo europeo insieme a Rachele Mori. C’è grande attesa per gli 800 metri maschili, con il primatista italiano Francesco Pernici, il bronzo in carica Catalin Tecuceanu e Giovanni Lazzaro pronti al debutto.

Esordiranno oggi anche Dariya Derkach ed Erika Saraceni nel salto triplo, e Rebecca Sartori sui 400 ostacoli.

Come vedere le gare? Gli spettatori seguiranno le gare in chiaro su Rai 2 dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 20.05 a fine sessione, supportati da RaiSportHD.

Gli abbonati avranno a disposizione Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Lo streaming gratuito sarà garantito su Rai Play, mentre la visione a pagamento sarà coperta integralmente da Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

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