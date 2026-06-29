Mondiali, Canada agli ottavi: oggi altre tre partite

Il Canada supera il Sudafrica di misura e accede agli ottavi di finale. Il tabellone dei Mondiali 2026 prosegue oggi con 3 incroci, in campo Brasile, Germania e Olanda.

La rete di Eustaquio piega la resistenza sudafricana

Canada, vittoria nei minuti di recupero. La sfida tra nordamericani e sudafricani resta bloccata per lunghi tratti, solo nel finale arriva la rete che decide la sfida.

Nel 1° tempo il ritmo in campo è soporifero, con il portiere Williams che rallenta ripetutamente il gioco attirando i fischi del SoFi Stadium. Il commissario tecnico dei canadesi Marsch prova ad affidarsi alle accelerazioni di Buchanan e David, ma l’unico vero brivido arriva su un colpo di testa di Bombito salvato sulla linea di porta da Modiba.

Nella ripresa il copione cambia gradualmente a favore della squadra nordamericana. Il Canada alza il baricentro e, grazie agli ingressi dalla panchina di Promise David e Alphonso Davies, schiaccia gli avversari nella propria trequarti, aumentando in modo costante la pressione offensiva.

Tuttavia l’agonismo dei sudafricani e la grande fisicità riesce a sopperire a qualche mancanza tattica e tecnica. Ne deriva una gara bloccatissima con il portiere africano che capitola definitivamente solo nel recupero. Il centrocampista Eustaquio trova il guizzo vincente al primo minuto di recupero grazie ad un preciso destro dal limite dell’area. Il gol allo scadere condanna il Sudafrica che si getta in avanti nel finale ma non può nulla ed è eliminato. Per i canadesi, che accedono al turno successivo, sarà la prima volta agli ottavi.

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Le partite di oggi e dove vedere: in campo diverse le favorite

La fase a eliminazione diretta entra oggi nel vivo con 3 incontri che vedranno impegnate diverse big.

Alle ore 19:00 il Brasile affronta il Giappone al NRG Stadium di Houston. La Seleção gode dei favori del pronostico, ma dovrà prestare molta attenzione alle ai contropiedi e alla solida organizzazione tattica della compagine asiatica che già nei girono ha dimostrato di essere pericolosissima. Diretta sulla RAI in chiaro e DAZN.

Alle ore 22:30 scende in campo la Germania contro il Paraguay al Gillette Stadium di Foxborough. I tedeschi possono contare su un attacco super, ma i sudamericani potrebbero impostare una gara aggressiva sul piano fisico. Diretta esclusiva su DAZN.

Il programma si chiude alle ore 03:00 con il match notturno tra Olanda e Marocco all’Estadio Monterrey. Gli Orange approdano alla sfida dopo un percorso in costante crescita nei gironi, mentre i nordafricani sognano una nuova impresa potendo contare su tantissimi tifosi presenti in Nord America. anche in questo caso diretta esclusiva su DAZN.