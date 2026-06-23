Mbappe e Haaland rispondono a Messi: vittorie pesanti per Francia e Norvegia

Francia e Norvegia avanzano a punteggio pieno nel Gruppo I grazie a super Mbappe e Haaland. L’Algeria trova i primi punti contro la Giordania

La Francia non sbaglia e vince ancora, nonostante i problemi meteorologici. La partita contro l’Iraq è terminata con il risultato di 3-0. Già al 14esimo minuto, Kylian Mbappe sfrutta l’assist di Olise e non sbaglia, mettendo in discesa match e qualificazione.

Nel secondo tempo, l’attaccante del Real Madrid raddoppia i conti, stavolta su assist di Dembelé. Il Pallone d’Oro, in netta crescita rispetto al match d’esordio, chiude i giochi. La Francia sembra fortissima in attacco e inattaccabile in fase difensiva: neanche un tiro in porta subito contro l’Iraq.

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Punteggio pieno e qualificazione strappata con due vittorie su due. Mbappe sembra l’epicentro di una squadra che andrà molto oltre i gironi. O almeno, questa è la sensazione. Se neanche l’interruzione di oltre due ore per problemi metereologici ha dato problemi, allora sono davvero una corazzata.

Haaland trascina la Norvegia. Algeria batte Giordania

La vera sorpresa del Mondiale probabilmente è la Norvegia. Gli scandinavi hanno portato a termine una prova solida e di grande qualità offensiva contro il temibile Senegal. A sbloccare la partita nel primo tempo è stato Pedersen.

Poi ci ha pensato Haaland a marcare la distanza rispetto agli avversari con una straordinaria doppietta. I due gol di Sarr non permettono al Senegal di strappare un pareggio che sarebbe stato fondamentale. E la Norvegia va ai sedicesimi.

Infine, l’Algeria si riscatta dopo il brutto esordio e batte la Giordania con il punteggio di 2-1. A questo punto, con l’Argentina già qualificata, dovrà vedersela con l’Austria per il passaggio del turno.