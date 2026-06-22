L’Argentina vola ai Mondiali: doppietta Messi, miglior marcatore della storia

L’Argentina non sbaglia contro l’Austria e vola a punteggio pieno ai Mondiali 2026: ancora decisivo Lionel Messi

Un altro record, un’altra vittoria. Lionel Messi non si ferma e regala un’altra grande prestazione ai Mondiali. La Pulce, all’ennesima partita consecutiva in cui va a segno, ha segnato un gol pesantissimo che permette alla sua Nazionale di volare a punteggio pieno in vetta alla classifica del Gruppo J.

Ma stavolta non è stata una passeggiata. L’avvio sembra stregato per l’Argentina: fa la partita, mantiene il possesso del pallone, ma non riesce a trovare la via del gol. Eppure, l’occasione arriva molto presto. Messi si presenta dagli undici metri, ma si fa ipnotizzare da Schlager.

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Sembra l’inizio di una serata storta, e invece è solo il preludio di un grande trionfo. Al 38esimo, infatti, dimostra grande freddezza e sblocca la partita con un gran gol. Si va a riposo in vantaggio.

Messi apre e chiude la partita: giornata storica per i Mondiali

Ancora una volta, la copertina è tutta della Pulce. Nella ripresa, l’Austria prova in tutti i modi a rimettere in piedi partita e qualificazione, ma alla fine emerge ancora una volta tutto il talento di Messi.

Il 39enne dell’Inter Miami lancia il contropiede e manda in porta Julian Alvarez, che sbaglia tutto solo davanti a Schlager. Ma dal nulla emerge ancora Messi che, in due tempi, segna un altro gol.

L’argentino sale così a 18 gol realizzati al Mondiale, staccando anche Miroslav Klose e diventando il miglior marcatore di tutti i tempi. Non ci sono più parole per un fenomeno del genere, ora capocannoniere di questa edizione con cinque reti in due partite.