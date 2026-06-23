Il Mondiale delle Prime Volte. Messi nella storia, Mbappe subito dopo, con Haaland pronto al sorpasso e Ronaldo?

Il Mondiale delle Prime Volte. Messi nella Storia, tra i fulmini compare Mbappè, la vogata della Norvegia, il muro di Capo Verde e Ronaldo?

C’è un momento preciso in cui la geografia del calcio smette di essere una mappa scritta sul passato e diventa un foglio bianco tutto da reinventare.

Questo terzo capitolo della nostra narrazione sui “Mondiali delle prime volte” ci consegna una certezza, le distanze si sono azzerate. Non esistono più gerarchie scritte nella pietra.

C’è una terra di mezzo dove i marziani aggiornano i libri di storia del calcio e i debuttanti assoluti costringono i giganti a guardare il tabellone con un misto di rispetto e incredulità.

Il tutto, mentre l’Italia resta a guardare da lontano e il Portogallo balbetta, lasciando le sue stelle a secco.

Il trono dei marziani: Messi e Mbappé nella storia

La prima volta più rumorosa di tutte è quella che riscrive la leggenda. Cinque gol in due partite per l’Argentina, e portano tutti, rigorosamente, la stessa firma: Lionel Messi. La Pulga si è presa il Mondiale sulle spalle con una fame che cancella l’anagrafe.

Ma il dato che rompe i confini del tempo è un altro, Messi è salito a quota 18 gol complessivi nella storia dei Mondiali, staccando Miroslav Klose (fermo a 16) e sedendosi da solo sul trono dei migliori marcatori di sempre della competizione. Un’Argentina a trazione totale, che vive della luce del suo re.

Ma la storia non aspetta, e alle spalle del re corre un cacciatore famelico. Kylian Mbappé ha firmato la sua seconda doppietta personale in questo torneo nel secco 3-0 della Francia all’Iraq. Il risultato? Anche il fuoriclasse francese ha agganciato Klose a quota 16 gol all-time.

Il Mondiale si trasforma così in un duello generazionale fantascientifico, due compagni d’epoca parigina che si contendono la corona di miglior realizzatore di sempre nella stessa edizione, partita dopo partita.

Temporali d’America, il muro normativo ferma la Francia

Proprio la sfida dei Bleus contro l’Iraq ha regalato un’altra insolita “prima volta” per i ritmi del calcio europeo, legata stavolta ai protocolli di sicurezza oltreoceano. Durante l’intervallo, infatti, sul terreno di gioco si è abbattuta un’allerta meteo totale. Risultato? Partita sospesa per quasi due ore a causa del rischio fulmini. In America la normativa federale sulla sicurezza, la regola del raggio dei fulmini entro le 8 miglia, viene applicata in modo ferreo e senza deroghe. Tutti al riparo nei tunnel e match congelato. Una lunghissima attesa che ha spezzato il ritmo della gara, ma che ha anche evidenziato la rigidità organizzativa di questo Mondiale di fronte ai capricci del meteo statunitense.

L’urlo della Norvegia e la carica dei nuovi bomber

Se le grandi firme rispettano i piani, la vera scossa tellurica arriva dal Nord. La Norvegia sta lasciando tutti a bocca aperta, la vittoria per 3-2 contro il Senegal, una battaglia di rara intensità fisica e tecnica, ha certificato il passaggio del turno degli scandinavi. A trascinarli, manco a dirlo, la seconda doppietta ravvicinata di un Erling Haaland in formato extralarge, che sale a 4 reti complessive e lancia la sfida per il titolo di capocannoniere.

Non è solo una questione di singoli isolati, è un Mondiale democratico del gol. La Germania scopre la favola di Deniz Undav, già a quota tre reti e leader emotivo dei tedeschi; il Canada si gode i due squilli di Jonathan David in un girone finora sorprendente. E mentre Harry Kane scalda i motori per la sfida odierna e il Brasile aspetta la vera fiammata di Vinicius Jr, finora a segno una sola volta, le nuove geometrie dei bomber ridisegnano la mappa del torneo.

Capo Verde alza il muro, l’Egitto sfata il tabù

Ma “prima volta” significa soprattutto l’orgoglio di chi non era mai stato invitato al gran ballo. Chiedere alla Spagna, rimasta imbrigliata sullo 0-0 contro il debuttante Capo Verde. Un pareggio storico per il minuscolo arcipelago africano, capace poi di replicare l’impresa e bloccare anche l’Uruguay sul 2-2, dimostrando che l’organizzazione tattica e il cuore possono colmare qualunque gap economico e di blasone.

È una festa di prime volte che accoglie anche il riscatto dell’Egitto: la prima, storica vittoria dei Faraoni in una fase finale della Coppa del Mondo porta la firma d’autore di Mohamed Salah, che timbra il cartellino e si iscrive ufficialmente alla parata delle stelle.

La sfilata degli assenti: il silenzio di Ronaldo

In questa passerella di fenomeni, l’unica vera grande assente nell’elenco dei marcatori — oltre alla nostra Nazionale, dolorosa costante di questi anni — è Cristiano Ronaldo. Il suo Portogallo ha balbettato al debutto, non andando oltre un opaco 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo. CR7 è rimasto a secco, insolitamente fuori dalle tabelle dei marcatori, spettatore di un Mondiale che sta incoronando altri re.

Il palcoscenico è pronto per i prossimi verdetti, ma se volete un consiglio, distogliete per un attimo lo sguardo dai riflettori accecanti di Messi e Mbappé. C’è un’Olanda che sta scivolando via nel torneo con una pulizia e una solidità impressionanti. Cammina sottotraccia, non fa rumore, ma ha tutta la fisionomia della candidata serissima alla vittoria finale. Chi scrive ne è convinto, ma a dirla tutta, lo ha profetizzato persino un veggente. E no, stavolta non sono io.

La sensazione è che questo Mondiale delle prime volte abbia appena finito di mescolare le carte. E il bello deve ancora venire.