L’Inter vince in rimonta a Como ed ipoteca lo scudetto

Al Sinigaglia è andata in scena una gara ricca di ribaltamenti emotivi. Il Como approccia meglio la sfida, gioca con personalità e riesce a scolpire due volte nel finale del primo tempo, dando l’impressione di poter mettere seriamente in difficoltà i nerazzurri. L’Inter, però, è stata brava a reagire subito prima dell’intervallo per poi ribaltarla nella ripresa cambiando completamente l’inerzia del match, trasformando una serata complicata in una prova di forza per lo scudetto.

Il Como sorprende tutti con Valle e Nico Paz

Per lunghi tratti del primo tempo la squadra di Fabregas è stata dominante. Dopo alcuni tentativi interessanti, il vantaggio lariano è arrivato al 36esimo minuto, quando Alex Valle si fa trovare pronto su una respinta ravvicinata di Sommer, depositando in rete da pochi passi.

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Il Como però non si ferma e continua a spingere trovando addirittura la rete del raddoppio al 45′ con Nico Paz, servito direttamente dal suo portiere, Butez. Sembra il colpo che può indirizzare la partita, ma l’Inter riesce subito a restare aggrappata al match grazie al gol di Thuram che accorcia le distanze poco prima del duplice fischio dell’arbitro Massa.

Thuram e Dumfries firmano la rimonta interista

A inizio ripresa l’Inter trova immediatamente il pareggio ancora con Thuram, bravo ad approfittare di una lettura sbaglia della sfida del Como e superare Butez con un pallonetto. Da quel momento i nerazzurri prendono definitivamente in mano la gara, trovando la rete del vantaggio al minuto 58 con Dumfries, che colpisce di testa sugli sviluppi di una punizione di Calhanoglu.

Lo stesso esterno firma poi anche il 4-2 al 72esimo, chiudendo apparentemente la partita. All’89esimo c’è l’episodio che avrebbe potuto nuovamente cambiare l’inerzia della gara: calcio di rigore a favore del Como realizzato da Da Cunha per un fallo di Bonny su Nico Paz. Nonostante questo, però, la formazione di Chivu è stata brava a mantenere i nervi saldi e portare a casa una vittoria che ha messo una serie ipoteca sullo Scudetto.