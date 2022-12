Serie C 2022/23: Foggia e Catanzaro firmano un pareggio, reti bianche allo Zaccheria

Termina a reti inviolate la sfida tra Foggia e Catanzaro, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C 2022/2023. I giallorossi interrompono così la striscia positiva di vittorie in campionato e tornano al pareggio, mantenendo però la vetta in solitaria a quota 48. I pugliesi invece collezionano il quinto pareggio e restano all’undicesimo posto con 23 punti.

Primo tempo equilibrato tra le due formazioni. Sono i satanelli a tentare maggiormente però a concludere verso la porta: al nono minuto è l’azione realizzata da D’Ursi-Schenetti a sfiorare il vantaggio, pallone però deviato dalla difesa avversaria in angolo. Un minuto dopo è ancora quest’ultimo a tentare la conclusione verso la porta, pallone che passa ad un soffio dalla linea dalla porta, nessuno dei compagni arriva per la deviazione verso la porta. Nella ripresa la capolista alza i giri, sfiorando al 64esimo una doppia occasione. Nobile para prima sul tiro di Katseris e poi il colpo di testa di Vandeputte, tutto a due passi dalla porta. Ancora un paio di conclusioni verso la porta sul finale, ma niente di concreto. Finisce a reti inviolate la sfida dello Zaccheria.