Serie C 2022/2023: Siena e Carrarese non si fanno male, finisce 0-0 al Franchi

Termina in parità il match Siena-Carrarese, valido per la quindicesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Stenta a decollare la sfida del Franchi, caratterizzata dall’equilibrio tra le due squadre. Sia i padroni di casa che gli ospiti ci provano a più riprese, ma il punteggio non ne vuole sapere di sbloccarsi. Dopo 94′, arriva il triplice fischio del direttore di gara con la sfida che finisce 0-0. Risultato nel complesso positivo per entrambe le squadre, che restano in zona playoff.

LA CRONACA – Primo tempo non particolarmente emozionante ed in cui le occasioni da gol si contano sulle dita di una mano. Il Siena ci prova subito con Leone, che impegna Satalino, ma gli ospiti rispondono con un colpo di testa di Grassini che termina fuori. Nella seconda metà della frazione il protagonista è invece Disanto, che va vicino al gol del vantaggio in un paio di occasioni, senza però riuscirci effettivamente. Nel mezzo una bella parata di Lanna su Mercati. Nel complesso gara molto equilibrata e pareggio giusto dopo i primi 45′. Gara piuttosto noiosa anche nella ripresa, con i due allenatori che inseriscono forze fresche dalla panchina ma il copione non cambia. Paloschi prova ad impensierire il portiere avversario e lo stesso tenta di fare, a parti invertite, Marino. La palla però non si avvicina mai neppure allo specchio e lo 0-0 di fatto non è mai in discussione.