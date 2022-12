Serie C 2022/2023: manita del Foggia, pari tra Taranto e Monopoli

Il Foggia affonda il Latina nella ventesima giornata del Girone B di Serie C 2022/23. I rossoneri sbloccano subito il risultato con la rete di Ogunseye al sesto minuto: l’attaccante numero 9 riceve un cross lungo da Costa e insacca il pallone in rete. Raddoppio firmato poi al 19esimo da Garattoni, chiude il primo tempo la rete di Di Noia, insaccando il pallone al 34esimo. Nella ripresa il Latina prova a reagire, è infatti Carletti ad accorciare le distanze in maniera vana, l’allungo arriva subito dopo grazie al rigore trasformato da Petermann. Nei secondi finali a segno anche Costa, termina 1-5. Animi caldissimi nel derby pugliese tra Taranto e Monopoli, tante ammonizioni e gioco frammentato. Una partita vissuta con ritmi basissimi e pochissime occasioni da rete. Finisce a reti inviolate al Iacovone. Le due formazioni restano all’undicesimo e al dodicesimo posto con 27 e 26 punti.