Serie C 2022/2023, Girone C: vittoria a valanga dell’Avellino, col Taranto è 4-0

Vittoria casalinga in Serie C, Girone C, nella gara valevole per la quindicesima giornata, tra Avellino e Taranto. Campani che trovano quindi una vittoria importante per la corsa alla salvezza, riuscendo a portare a casa 3 punti che li piazzano al tredicesimo posto. Taranto invece che trova la quarta sconfitta in 5 partite e, rimanendo fermo a 16 punti, scende al quindicesimo posto.

Match che non parte molto forte. La gara si sblocca al minuto 32′, quando La Monica tocca con la mano in area, e viene assegnato un calcio di rigore per l’Avellino. Dal dischetto si presenta Trotta, che non sbaglia. Il primo tempo si chiude 1-0.

Seconda frazione che invece racconta molto. Taranto che prova a rialzare la testa e riaprire il match, ma l’attacco jonico è poca roba. Al minuto 69′ poi, arriva un altro rigore per l’Avellino. Fallo di Evangelisti su Russo. Ancora Trotta dagli 11 metri non sbaglia. Prova il tutto per tutto il Taranto, ma a segnare è ancora una volta l’Avellino. La marcatura porta la firma di capitan Casarini. Nel recupero c’è anche il tempo per il quarto gol dell’Avellino, con Murano. La gara si chiude qui. Risultato finale 4-0.