Serie C 2022/2023, Girone B: 0-1 tra Olbia e Cesena, solo pareggi nelle altre gare del pomeriggio

Sabato pomeriggio di Serie C che vede non molti gol e, conseguentemente, non troppo spettacolo. Nessuna squadra riesce infatti a segnare più di una marcatura, rendendo poco aperti i risultati. Partiamo dal match tra Olbia e Cesena. Il risultato finale è 0-1, con il gol decisivo firmato al minuto 19′ da Hraiech. Finisce invece 1-1 tra Ancona e Torres. Al gol ospite di Scappini nel primo tempo, risponde nel secondo quello di Spagnoli. Stesso risultato tra Montevarchi e Recanatese. La gara ha la prima sopresa già al minuto 31, con l’espulsione per doppia ammonizione di Kernezo nei padroni di casa. I gol arrivano entrambi nel secondo tempo. Prima Jallow al minuto 47′, poi Sbaffo all’78’. Unico 0-0 di giornata, quello tra Fiorenzuola ed Alessandria.