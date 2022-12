Regolamento Viterbese-Vicenza: cosa succede in caso di pareggio al 90′ in Coppa Italia Serie C?

di Redazione 8

Alle 14:30 di mercoledì 7 dicembre spazio a Viterbese-Vicenza, match dei quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2022/2023. Cosa prevede il regolamento in caso di pareggio al 90′ in questa gara secca? “In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, si disputano due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro procede a far eseguire i calci di rigore, con le modalità previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio”, recita il regolamento della Lega Pro. Nessuna novità quindi, si adotta lo stesso format del primo e secondo turno, oltre che di ottavi, semifinale e finale.