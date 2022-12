Viterbese-Vicenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2022/2023

Viterbese-Vicenza sarà visibile oggi in tv? Ecco il canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono arrivati fin qui come outsider e sperano di poter proseguire il loro percorso, continuando a sognare con la semifinale. I biancorossi, dal loro canto, sono freschi di sorpasso in classifica sul Pordenone in vetta al girone A ed hanno intenzione di completare una settimana da sogno con il passaggio del turno. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 14:30 di mercoledì 7 dicembre, la diretta streaming sarà trasmessa su Eleven Sports.

LA DIRETTA SCRITTA

IL TABELLONE

REGOLAMENTO