Il programma con l’orario e la diretta streaming di Reggiana-Rimini, match valido per la quindicesima giornata della Serie C 2022/2023. I padroni di casa vogliono rimanere al comando, mentre il Rimini non vuole sprofondare sotto la zona playoff. Appuntamento oggi, sabato 26 novembre, alle ore 17.30. La partita sarà visibile in diretta streaming su ElevenSport.