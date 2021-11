Messina, Covid e ritardi. Capuano infastidito: “Abbandonati in strada, trattati come bestie”

by Davide Triolo

Stadio Messina, Foto di nickkcin,

“Mai vista una cosa del genere. Siamo stati abbandonati per sei ore in strada. Non ci hanno permesso di posticipare neanche la gara di mezz’ora. Davvero vergognoso, una della pagine più brutte del calcio. Le regole vanno cambiate, oggi è un miracolo quello che è accaduto. Siamo stati trattati come le bestie. Abbiamo tenuto la partita con una banda di bambini, siamo stati stoici“. Queste sono le parole di un iracondo Eziolino Capuano, infastidito dal trattamento riservato al suo Acr Messina. Nel contesto della sfida con il Catanzaro, i giallorossi hanno constatato alcune positività al Coronavirus tra le proprie fila, ritardando sensibilmente l’arrivo in Calabria. Il tutto non prima di essere ‘abbandonati in strada’, come da parole di Capuano stesso, con sfida infine giocata soltanto grazie all’apporto di giovani giocatori. Come riportato da ‘strettoweb.com’, il tecnico campano, alla guida dell’Acr Messina, ha tuonato nel post-partita per la situazione creatasi.