Lega Pro, messaggio su tutti i campi a sostegno dell’iraniano Amir Nasr Azadani

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha annunciato a TV Play che su tutti i campi sarà presente un messaggio in sostegno di Amir Nasr Azadani. L’ex calciatore iraniano è stato condannato a morte in seguito alla sua partecipazione alle proteste nel paese contro il regime. La Serie C si unirà dunque per mandare un messaggio in cui si richiede l’annullamento della condanna a morte dell’uomo.