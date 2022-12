Lega Pro, Girone di ritorno: variazione d’orario per sette match della seconda giornata

La Lega Pro ha annunciato tramite comunicato ufficiale, la variazione d’orario per sette partite valide per la seconda giornata del girone di ritorno. “La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff.n.119/DIV del 16.12.2022, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:

SABATO 07 GENNAIO 2023

GIRONE C

GELBISON – AVELLINO Sabato Ore 14.30

PESCARA – LATINA Sabato Ore 14.30

DOMENICA 08 GENNAIO 2023

GIRONE B