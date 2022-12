Highlights e gol Pescara-Taranto 0-2: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 8

Il Taranto vince 2-0 in casa del Pescara, nel match valevole per 17esima giornata del Girone C di Serie C 2022/23. A segno per gli ospiti Manetta al 33esimo e Tommasini al 46esimo. Padroni di casa che collezionano la quarta sconfitta stagionale e stallano così in terza posizione a quota 35, rossoblù che invece lasciano per un punto la zona retrocessione. Di seguito gli highlight del match.