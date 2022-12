Il nome di Freddi Greco è sulla bocca di tutti per lo sfortunato e ripetuto lapsus del telecronista di Eleven Sports che ha commentato Trento-Vicenza, confondendo “Greco” con “Negro”, cognome molto diffuso. Il caso ha suscitato scalpore per il fatto che il giocatore dei veneti sia di colore, e, avendo attirato anche accuse di razzismo, l’emittente streaming si è vista costretta a sospendere l’interessato. A chiudere la questione è stato l’esterno del Vicenza, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato uno scatto con il telecronista. “Può capitare a tutti di sbagliare: succede a me in campo, può succedere fuori dal campo, confondendo un nome – si legge nella didascalia del post – Visto il risultato finale, speriamo di vederti commentare preso un’altra nostra partita”.