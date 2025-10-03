Le probabili formazioni della 6ª giornata di Serie A: ecco gli schieramenti attesi
In arrivo il big match Juventus-Milan, debutto venerdì con Verona-Sassuolo, domenica occhi su Napoli-Genoa e Fiorentina-Roma.
Si accende la 6ª giornata della Serie A con una serie di partite ricche di spunti tattici e scontri diretti da non perdere. Di seguito le probabili scelte degli allenatori per tutti i match in programma.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Le probabili formazioni
Verona – Sassuolo (venerdì, ore 20:45)
Verona (3-5-2): Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernedé, Bradaric; Giovane, Orban.
Sassuolo (4-2-3-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
Lazio – Torino (sabato, ore 15:00)
Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos.
Torino (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripán, Masina; Lázaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone.
Parma – Lecce (sabato, ore 15:00)
Parma (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé, Keita, Valeri; Oristanio; Cutrone, Pellegrino.
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil.
Inter – Cremonese (sabato, ore 18:00)
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro.
Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vázquez.
Atalanta – Como (sabato, ore 20:45)
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pašalić, Bernasconi; Samardžić, Sulemana; Krstović.
Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Kuhn; Douvikas.
Udinese – Cagliari (domenica, ore 12:30)
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehzibue, Lovrić, Karlström, Atta, Zemura; Davis, Zaniolo.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Sebastiano Esposito, Borrelli.
Bologna – Pisa (domenica, ore 15:00)
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitík, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Tramoni, Nzola.
Fiorentina – Roma (domenica, ore 15:00)
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongrãc̆ić, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Guðmundsson.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.
Napoli – Genoa (domenica, ore 18:00)
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.
Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo.
Juventus – Milan (domenica, ore 20:45)
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahović.
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic.