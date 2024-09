Juventus-PSV, Hiddink: “Motta mi piace, bisogna dargli tempo. Koopmeiners ha tutto”

La Juventus è pronta a tornare in Champions League e lo farà martedì in una sfida contro un PSV che ha iniziato alla grande la stagione in Olanda. Sulle colonne di Tuttosport è intervenuto Guus Hiddink, storico allenatore di tanti club e Nazionali:“Il PSV ha iniziato con cinque vittorie in Eredivisie e la Juventus non è andata molto bene nelle ultime due partite, ma la Champions è un’altra cosa. Non sono un indovino, ma ipotizzo che i miei connazionali possano al massimo strappare un pareggio anche se nel calcio tutto è possibile. Il PSV in Europa gioca in modo un po’ “naïf”, all’attacco sì, ma con troppa innocenza, ingenuità”.

Il tecnico e dirigente olandese si è soffermato sulla campagna acquisti dei bianconeri, a partire dall’allenatore: “Motta mi piace, costruisce squadre solide curando la fase difensiva, ma lo fa non come Allegri che metteva un bus a due piani davanti alla porta. Sono arrivati tanti calciatori, bisogna dare il giusto tempo all’allenatore per far quadrare tutti i meccanismi”. E ovviamente un giudizio sul connazionale Koopmeiners: “È molto forte fisicamente, ha tecnica e personalità, vede il gioco. Sono convinto che il trasferimento in un club di grande spessore come la Juventus gli permetterà di compiere il definitivo salto di qualità e diventare un elemento fondamentale dell’Olanda. Chi mi ricorda? Il “Príncipe” Fernando Redondo”.