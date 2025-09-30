Il francese fermato da un problema al polpaccio, il brasiliano out per un fastidio al ginocchio. Recuperato Conceiçao, torna Locatelli dal 1’.

Brutte notizie per la Juventus alla vigilia della seconda giornata di Champions League. Khéphren Thuram non sarà a disposizione per la trasferta di mercoledì in casa del Villarreal: il centrocampista francese, costretto a uscire sabato contro l’Atalanta per un problema al polpaccio, ha provato un lavoro individuale ma non ha partecipato alla rifinitura e non è stato convocato.

Assenza pesante anche in difesa: fuori Gleison Bremer, frenato da un fastidio alla zona mediale del ginocchio sinistro dopo il match con la Dea.

Recuperato invece Conceiçao, che aveva saltato la gara con il Torino: il brasiliano si è allenato regolarmente in gruppo e sarà disponibile. Prima del riscaldamento, Igor Tudor ha avuto un colloquio individuale con Manuel Locatelli, destinato a riprendersi una maglia da titolare, e poi con Teun Koopmeiners, prima di rivolgersi a tutta la squadra.

I bianconeri si presentano così a Vila-real con due defezioni pesanti, ma anche con il rientro di pedine fondamentali per provare a conquistare punti preziosi nel girone unico di Champions.