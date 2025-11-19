La Nazionale di Gattuso conosce già le quattro fasce del sorteggio di Zurigo: ecco contro chi potrà giocarsi la semifinale e l’eventuale finale

L’Italia è ufficialmente tra le 16 nazionali europee che si contenderanno gli ultimi quattro posti disponibili per il Mondiale 2026. Completato il quadro delle qualificate ai playoff, ora l’attenzione si sposta sul sorteggio che delineerà i tre percorsi eliminatori, determinanti per accedere alla rassegna iridata.

