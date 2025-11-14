Azzurri ormai fuori dalla corsa al primo posto, ma il match di San Siro resta decisivo: una vittoria contro la Norvegia può blindare il 9° posto nel ranking FIFA, fondamentale per finire in prima fascia nel sorteggio del Mondiale 2026, soprattutto in vista del possibile nuovo format studiato dalla FIFA.

La qualificazione diretta è sfumata ma il ranking FIFA è un elemento che potrebbe cambiare il destino degli azzurri al sorteggio del Mondiale. La FIFA, infatti, starebbe valutando un nuovo format che potrebbe favorire la squadra di Gattuso.

Italia, il primo posto è un miraggio

Gli azzurri non possono permettersi di considerare la partita con la Norvegia come una semplice formalità. Esiste ancora un barlume di possibilità matematica per il primo posto, ma si tratta di un’ipotesi quasi fantascientifica.

Il regolamento delle qualificazioni premia infatti la differenza reti totale in caso di arrivo a pari punti, e per l’Italia la situazione è drammatica: la Norvegia è a +29, gli azzurri a +12.

Dopo il 3-0 dell’andata, non basterebbe più un successo con quattro gol di scarto: servirebbe addirittura una vittoria con nove reti di margine, un risultato che va oltre il miracolo sportivo.

La FIFA tende la mano a Gattuso

Se la qualificazione diretta è ormai fuori portata, l’Italia deve concentrarsi sui playoff. Ma il match contro la Norvegia rimane fondamentale perché potrebbe influire sul ranking FIFA, diventato improvvisamente un fattore chiave.

Le indiscrezioni delle ultime settimane parlano di un possibile nuovo format del sorteggio mondiale: ogni fascia sarebbe composta da 12 squadre, con la prima formata dai 9 team con il miglior ranking più i 3 Paesi ospitanti.

Oggi l’Italia occupa il 9° posto del ranking FIFA: se dovesse qualificarsi, anche passando dai playoff, potrebbe essere inserita in prima fascia.

Per blindare tale posizione, però, servono punti preziosi: ecco perché battere la Norvegia resta un obiettivo di grande importanza.

Playoff e sorteggi: le date

Ormai i playoff sono una certezza: il 20 novembre alle 13 l’Italia conoscerà l’avversaria della semifinale, pescata dalla quarta fascia, ovvero tra le squadre “ripescate” tramite la Nations League.

Il sorteggio dei gironi del Mondiale è invece previsto per il 5 dicembre, quando però i playoff non saranno ancora conclusi, lasciando numerosi punti interrogativi su un tabellone che prenderà forma solo in parte.