Gennaro Gattuso è pronto al debutto con la Nazionale: stasera Italia-Estonia, le probabili formazioni, i dubbi e le certezze di Ringhio

Tornano le Nazionali, torna l’Italia e per Gennaro Gattuso è il debutto in panchina da CT. Ringhio, però, non ha tempo né di emozionarsi tantomeno di pensare a quel che può accadere. Contro l’Estonia, infatti, la vittoria è obbligatoria, anche perché la situazione degli Azzurri nel girone non è certo florida.

Le qualificazioni ai prossimi Mondiali non possono prescindere da un successo contro la selezione baltica, preferibilmente anche con un punteggio largo. Lunedì contro Israele, poi, andrà completata l’opera. Insomma, sei punti su sei a disposizione sono un imperativo assoluto, perché il rischio di saltare il terzo mondiale consecutivo è altissimo.

Gattuso prepara quindi la gara e sono diversi i dubbi di formazione. Nella lista dei convocati ci sono state novità assolute – Leoni, Fabbian e Pio Esposito – ma anche grandi ritorni come quello di Mancini (oltre a Scamacca che però ha lasciato il ritiro per infortunio).

Italia-Estonia: le scelte del CT

Gattuso dovrebbe ripartire da una certezza, il modulo: si ritorna al 4-3-3 anche se una variabile potrebbe essere il 4-2-3-1 con piccoli accorgimenti tattici. Per quanto riguarda i calciatori da schierare, invece, il CT ha ancora qualche dubbio. Le certezze sono sei: Donnarumma in primis, Di Lorenzo e Bastoni in difesa, Barella e Tonali a centrocampo e Kean come terminale offensivo, favorito anche dall’infortunio di Scamacca e da un Retegui “saudita”.

Diversi, come detto, i ballottaggi. Accanto a Bastoni potrebbe agire Mancini favorito dall’essere di piede destro rispetto a Calafiuori, mancino naturale come Bastoni. A sinistra, invece, una maglia se la giocano Dimarco e Cambiaso ma anche lo stesso Calafiori. Il terzo centrocampista, invece, potrebbe essere Locatelli: in caso di 4-2-3-1 toccherebbe a Maldini agire alle spalle della punta, Moise Kean.

Ed accanto al bomber della Fiorentina? Zaccagni sembra certo del posto a sinistra, mentre a destra è ballottaggio tra Politano ed Orsolini, con il napoletano favorito.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni. Ct: Gattuso.

ESTONIA (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. Ct: Jürgen Henn.