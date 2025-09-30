I nerazzurri di Chivu dominano a San Siro: cinque gol segnati e nessuno subito nelle prime due giornate. Unica nota negativa l’infortunio di Thuram.

Sei punti su sei, cinque gol fatti e zero subiti. L’Inter di Cristian Chivu continua a correre in Champions League e dopo il successo all’esordio contro l’Ajax piega senza difficoltà anche lo Slavia Praga, battuto 3-0 a San Siro.

Protagonista assoluto Lautaro Martinez, autore di una doppietta, con Dumfries a completare il tabellino. Una partita a senso unico: 20 tiri a 2 per i nerazzurri, settanta azioni d’attacco contro ventiquattro degli ospiti.

Il vantaggio arriva al 30’: pressing alto di Lautaro e grave errore del portiere Stanek, che regala palla all’argentino per l’1-0. Dopo appena quattro minuti l’Inter raddoppia: iniziativa centrale di Acerbi, palla a Thuram che salta Vlcek e serve a Dumfries l’assist del 2-0.

Nella ripresa Lautaro sfiora il tris al 59’ con un’azione rifinita da Sucic, fermato solo dal salvataggio sulla linea di Chaloupek. Il 3-0 arriva comunque al 65’: cross basso di Bastoni dopo una splendida giocata di Thuram, e tap-in vincente ancora del Toro. Proprio l’attaccante francese, però, si fa male nell’azione ed è costretto a lasciare il campo: l’unica vera nota stonata della serata.

Chivu dà spazio a Bonny, Esposito, Akanji, Barella e Darmian, gestendo un finale senza storia. Per l’Inter si tratta della quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa: prossimo impegno europeo il 21 ottobre a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise.