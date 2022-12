Inter, rischio declassamento per il rating del bond: “Prevediamo flussi di cassa inferiori”

S&P Global Ratings ha pubblicato un documento dove collocava il bond di Inter Media and Communication S.p.A. su CreditWatch in negativo. “Prevediamo che Inter Media and Communication SpA potrebbe avere flussi di cassa di sponsorizzazione notevolmente inferiori in assenza di un’adeguata sostituzione, che potrebbe indebolire materialmente la sua capacità di ripagare il debito. Il CreditWatch negativo indica che potremmo abbassare il rating di emissione se riterremo il club, nonostante il marchio forte e riconoscibile, incapace di trovare contratti di sponsorizzazione adeguati con termini simili per sostituire DigitalBits“. Attualmente il rating del bond dell’Inter è “B”, il che equivale a un giudizio di bond “altamente speculativo” e sui mercati finanziari viene definito “junk bond” o “titolo spazzatura”. A riportarlo è Calcio e Finanza.