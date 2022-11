Inghilterra, Kane in Qatar con Rolex da 650 mila dollari

Harry Kane sta indossando un Rolex “arcobaleno” in occasione dei Mondiali di Qatar 2022. Lo riporta la Bbc, facendo riferimento al profilo twitter “insaneluxurylife”. Valore di mercato di circa 650 mila dollari. In oro rosa 18 carati, il Daytona “Rainbow” è incastonato con 36 zaffiri arcobaleno taglio baguette sulla lunetta, 56 diamanti taglio brillante sulla cassa e undici zaffiri arcobaleno taglio baguette come indici delle ore.