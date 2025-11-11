Brutte notizie per il club di serie A, la situazione rischia di peggiorare nelle prossime settimane. Il tecnico valuta la situazione.

Pausa importante per la maggior parte dei club e tutti si sono fermi pensando alla Nazionale. Allo stesso tempo ci sono alcuni club alle prese con gli infortuni e specialmente in serie A l’emergenza è costante. Si gioca sempre, praticamente ogni tre giorni e per questo ogni infortunio rappresenta una grossa tegola, nelle ultime ore è arrivato un nuovo annuncio e si ferma un giocatore importante.

Serie A, lungo stop ed emergenza nel reparto

Brutte notizie in serie A per il Bologna, interessante club guidato al meglio da Vincenzo Italiano. La società felsinea ha comunicato che il giocatore Lukasz Skorupski ha riportato una lesione medio-alta nel match contro il Napoli e resterà fermo quindi per 40-45 giorni. Al rientro dalla sosta ci sono una lunga serie di sfide e cosi il club perde un giocatore di esperienza come Skorupski. Ma non è l’unico problema in casa felsinea.

Il club rossoblù è alle prese anche con l’infortunio di Ravaglia e nel’ultimo match di serie A è entrato il giovanissimo portiere Pessina, giovane interessante ma con poca esperienza. Di conseguenza al rientro dalla sosta il Bologna è in emergenza e dovrà fare i conti con questa situazione abbastanza estrema.