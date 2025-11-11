Infortunio in serie A, si ferma il big: oltre un mese di stop ed emergenza totale
Brutte notizie per il club di serie A, la situazione rischia di peggiorare nelle prossime settimane. Il tecnico valuta la situazione.
Pausa importante per la maggior parte dei club e tutti si sono fermi pensando alla Nazionale. Allo stesso tempo ci sono alcuni club alle prese con gli infortuni e specialmente in serie A l’emergenza è costante. Si gioca sempre, praticamente ogni tre giorni e per questo ogni infortunio rappresenta una grossa tegola, nelle ultime ore è arrivato un nuovo annuncio e si ferma un giocatore importante.
Serie A, lungo stop ed emergenza nel reparto
Brutte notizie in serie A per il Bologna, interessante club guidato al meglio da Vincenzo Italiano. La società felsinea ha comunicato che il giocatore Lukasz Skorupski ha riportato una lesione medio-alta nel match contro il Napoli e resterà fermo quindi per 40-45 giorni. Al rientro dalla sosta ci sono una lunga serie di sfide e cosi il club perde un giocatore di esperienza come Skorupski. Ma non è l’unico problema in casa felsinea.
Il club rossoblù è alle prese anche con l’infortunio di Ravaglia e nel’ultimo match di serie A è entrato il giovanissimo portiere Pessina, giovane interessante ma con poca esperienza. Di conseguenza al rientro dalla sosta il Bologna è in emergenza e dovrà fare i conti con questa situazione abbastanza estrema.