Immobile: “Lazio grande famiglia, emozione essere qui”

Ciro Immobile - Foto Antonio Fraioli

Ciro Immobile, capitano della Lazio parla così in occasione della presentazione dell’amichevole di calcio “Fratelli tutti”, tra la World Rom Organization e la Squadra del Papa-Fratelli tutti, in programma domenica 21 novembre al Training Center di Formello.

“Ringrazio Papa Francesco per quest’opportunità. Sono emozionato ed orgoglioso di essere stato scelto tra tanti. Sarà un piacere per noi ospitare nella nostra casa gli amici di Zagabria. La mia sarà una veste particolare, sarò per la prima volta arbitro, spero di fare bene, ma sono sicuro che ci divertiremo tanto”.

Poi prosegue: “Noi come Lazio, come squadra e società, ci sentiamo una grande famiglia. Abbiamo giocatori che vengono da tutto il mondo e affrontiamo questi temi continuamente. Siamo tutti fratelli e nel nostro caso ancora di più perché abbiamo bisogno tutti l’uno dell’altro per esprimerci al meglio in campo. Siamo contenti di poter dare una mano ai giovani; di poter essere di esempio e insegnamento”.