Harry Kane ha vinto in Pallone d’Oro: la classifica completa

Harry Kane ha battuto i due super talenti Mbappé e Yamal e ha vinto il Pallone d’Oro 2026: ecco la classifica completa, mentre i giudizi contrastanti continuano

La 70esima edizione del Pallone d’Oro 2026 ha incoronato un nuovo re del calcio mondiale: Harry Kane. L’attaccante inglese del Bayern Monaco ha trionfato nella cerimonia di Londra, conquistando il riconoscimento individuale più prestigioso dello sport e battendo le stelle Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

Per Kane si tratta di una consacrazione attesa, arrivata dopo una stagione semplicemente da record. Con oltre 70 gol segnati tra Bundesliga, coppa e nazionale, l’inglese ha dimostrato una continuità di rendimento impressionante, unendo la straordinaria capacità realizzativa a una visione di gioco totale.

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Il suo dominio non si è limitato al premio principale: Kane ha infatti incassato anche il trofeo di Miglior Attaccante dell’anno, suggellando una serata davvero storica per il calcio britannico.

La classifica finale del Pallone d’Oro

La classifica finale ha riservato il secondo gradino del podio a Kylian Mbappé, mentre il terzo posto è andato al fenomeno spagnolo Lamine Yamal, premiato per la sua esplosione definitiva tra i grandi. Completa la top 4 Rodri, seguito da Lionel Messi.

Questo trionfo rappresenta la definitiva maturazione di Kane, che a 33 anni scrive una pagina d’oro della sua carriera. Dopo anni di inseguimenti, l’inglese ha finalmente sollevato la sfera dorata, dimostrando che la costanza e la fame di gol possono battere anche il talento più cristallino. Una vittoria che sa di rivalsa e che proietta definitivamente Kane nell’Olimpo dei grandi del calcio mondiale.

La classifica completa del Pallone d’Oro

1. Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)

2. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

3. Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

4. Rodri Hernández (Spagna, Manchester City)

5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, PSG)

7. Ousmane Dembélé (Francia, PSG)

8. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

9. Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)

10. Fabián Ruiz (Spagna, PSG)

11. Jude Bellingham (Inghilterra – Real Madrid)

12. Pau Cubarsí (Spagna – Barcellona)

13. Achraf Hakimi (Marocco – Paris Saint-Germain)

14. Vitinha (Portogallo – Paris Saint-Germain)

15. Declan Rice (Inghilterra – Arsenal)

16. Ferran Torres (Spagna – Barcellona / Paris Saint-Germain)

17. Vinicius Jr. (Brasile – Real Madrid)

18. Marc Cucurella (Spagna – Chelsea / Real Madrid)

19. Joao Neves (Portogallo – Paris Saint-Germain)

20. Willian Pacho (Ecuador – Paris Saint-Germain)

21. Gabriel (Brasile – Arsenal)

23 – Nuno Mendes (Portogallo – Paris Saint-Germain)

24 – Luis Diaz (Colombia – Bayern Monaco)

25 – Marquinhos (Brasile – Paris Saint-Germain)

26 – Dayot Upamecano (Francia – Bayern Monaco)

27 – Bruno Fernandes (Portogallo – Manchester United)

28 – Julian Quiñones (Messico – Al-Qadsiah)

29 (ex aequo) – William Saliba (Francia – Arsenal) e Sadio Mané (Senegal – Al-Nassr)