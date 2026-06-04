Guida per il Fanta-Mondiale 2026.

Ebbene sì, nel redigere il mio Fanta Mondiale mi sono impelagato in quello che è e sarà senza dubbio il Mondiale con tante conferme e qualche sorpresa. Fare pronostici e indovinarli sono due cose differenti, ma proviamo a farli combaciare.

La complessa analisi dei 12 gironi attraverso le mie previsioni mi porta ad eleggere sette big a punteggio pieno, con Canada, USA e Repubblica Ceca nel ruolo di mine vaganti. Il countdown per il Mondiale 2026 è ormai agli sgoccioli e l’attesa non riguarda solo lo spettacolo in campo, ma anche il debutto del rivoluzionario e tanto discusso formato a 48 squadre. Con 12 gironi da 4, l’algebra del torneo cambierà radicalmente.

Per capire che tipo di competizione ci attende, ho voluto giocare d’anticipo, mettendo in fila i pronostici partita per partita della fase a gironi. Il verdetto che emerge dalle mie previsioni disegna un Mondiale spaccato in due: da un lato la solidità disarmante delle grandi potenze, dall’altro l’incertezza totale di un regolamento che trasformerà il ripescaggio delle migliori terze in un thriller psicologico.

Sette sorelle da percorso netto. La legge dei più forti

Secondo la nostra griglia di pronostici, la fase a gironi non lascerà spazio a clamorosi scivoloni per le primissime della classe. Ben sette big assolute viaggeranno col vento in poppa, chiudendo il primo turno a punteggio pieno (9 punti su 3 partite): Brasile (Gir. C), Germania (Gir. E), Olanda (Gir. F), Belgio (Gir. G), Spagna (Gir. H), Argentina (Gir. J) e Inghilterra (Gir. L).

Se per Olanda e Belgio le mie previsioni ipotizzano un cammino in discesa contro avversari tecnicamente inferiori, spicca la prova di forza di Germania e Spagna, destinate a fare bottino pieno anche negli scontri diretti di cartello contro Costa d’Avorio e Uruguay. L’Argentina campione del mondo in carica si confermerà una squadra semplicemente difficilissima da battere.

Fattore sorpresa. Repubblica Ceca, USA e Canada

Le intuizioni della vigilia potrebbero portare la firma di Praga, Washington e Ottawa. Nel Girone A, prevediamo il colpaccio della Repubblica Ceca, che potrebbe battere la Corea del Sud e bloccare sul pareggio i padroni di casa del Messico: la nazionale ceca si prenderebbe il primo posto del girone (7 punti) grazie agli incastri del calendario. Scenario identico nel Girone D per gli USA, spinti dall’entusiasmo del pubblico di casa, i ragazzi di Pochettino potrebbero chiudere imbattuti a quota 7, mettendosi alle spalle la Turchia e il Paraguay.

La grande conferma nordamericana potrebbe arrivare però dal Canada nel Girone B. Con 5 punti, frutto della possibile vittoria sul Qatar e dei due pareggi strategici contro Bosnia e Svizzera, i biancorossi si prenderebbero la seconda posizione solitaria dietro la Svizzera capolista (7 punti). Ottimo infine il primato del Portogallo nel Girone K (7 punti) e della Svizzera (Girone B) capaci di congelare entrambe la vetta pareggiando l’ultimo scontro diretto con la Colombia, la prima, e il Canada, la seconda.

Il limbo delle seconde. Chi passa senza l’ansia dei calcoli

Qualificarsi come secondi garantisce l’accesso diretto ai sedicesimi di finale evitando il terno al lotto dei ripescaggi. Ecco le eventuali dinamiche più interessanti: la Norvegia (5 punti nel Girone I), che secondo me potrebbe firmare l’impresa di strappare un punto alla Francia; la Colombia (5 punti), subito dietro al Portogallo; e la sorpresa Canada (5 punti). A quota 4 punti si potrebbe qualificare saldamente anche la Turchia.

Le altre seconde sarebbero l’Uruguay (6 punti), costretto ad arrendersi alla Spagna, l’Algeria (4 punti), frenata dall’Austria, e il Messico (7 punti), che scivolerebbe in seconda posizione nel suo raggruppamento solo per una questione di differenza reti rispetto ai cechi.

Il Rebus delle migliori terze: ecco le 8 elette secondo le nostre stime

Il regolamento del Mondiale 2026 parla chiaro: passano ai sedicesimi solo le 8 migliori terze su 12 gironi. Chi chiude il girone in terza posizione raccogliendo 4 punti può già prenotare l’albergo per la fase a eliminazione diretta. Questo ipotetico club delle ripescate senza l’ansia della differenza reti si allarga a 6 squadre e ne fanno parte Bosnia (Girone B), Paraguay (Girone D), Ecuador (Girone E), Senegal (Girone I), Austria (Girone J) e Uzbekistan (Girone K).

Il limbo dei 3 punti: la differenza reti diventa un patibolo

Con ben 6 slot già occupati dalle terze a quota 4 punti, lo spazio per chi potrebbe chiudere la fase a gironi a quota 3 punti si restringerebbe drammaticamente: resterebbero solo 2 posti disponibili per ben 6 squadre appaiate. La forbice della differenza reti generale diventerebbe spietata.

Promossi il Marocco (Girone C) e il Giappone (Girone F), che beneficerebbero di ampi margini di scarto nei successi previsti contro Haiti e Tunisia. Dentro come ultima delle ripescate anche la Corea del Sud (Girone A), abile a capitalizzare i 3 punti fatti contro il Sudafrica. Eliminate invece dalla fanta-lavagna per una manciata di gol subiti l’Iran (Girone G), l’Arabia Saudita (Girone H) e il Ghana (Girone L), penalizzate dai passivi pesanti rimediati contro le big dei rispettivi gironi.

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Ultimo colpo di scena: i Sedicesimi

Per chiudere voglio giocarmi la mia credibilità, ipotizzando addirittura i probabili abbinamenti nei sedicesimi di finale secondo i corridoi del tabellone:

Repubblica Ceca (1ª A) vs Marocco (3ª C). La sorpresa del torneo (i cechi) sfida l’ostico Marocco, ripescato a quota 3 punti. Un incrocio tattico ad altissima tensione.

Svizzera (1ª B) vs Paraguay (3ª D). Gli elvetici vincono il girone e pescano la solidità del Paraguay (4 punti). Gara da tripla.

Francia (1ª I) vs Turchia (2ª D). I Bleus affrontano una delle seconde più spigolose. Mbappé contro la bolgia dei tifosi turchi.

Argentina (1ª J) vs Canada (2ª B). Che incrocio per il Canada. Dopo lo splendido girone da 5 punti, i nordamericani pescano la corazzata di Scaloni. Una montagna da scalare, ma a viso aperto.

Brasile (1ª C) vs Corea del Sud (3ª A). Rematch del Mondiale 2022. La Seleção ha il favore del pronostico contro Son, passata sul filo di lana a 3 punti.

Stati Uniti (1ª D) vs Austria (3ª J). Gli USA padroni di casa incrociano l’Austria (4 punti). Il gegenpressing austriaco misurerà le reali ambizioni della nazionale di Pochettino.

Portogallo (1ª K) vs Croazia (2ª L). Un super classico europeo. Cristiano Ronaldo (all’ultimo ballo) contro la dinastia infinita dei croati. Match da prima pagina.

Inghilterra (1ª L) vs Algeria (2ª J). I Tre Leoni di Bellingham affrontano il talento estroso ma discontinuo degli algerini.

Germania (1ª E) vs Giappone (3ª F). Clamoroso. Si ripresenta la sfida che ha segnato gli ultimi Mondiali. I tedeschi cercano la rivincita contro i fulminei nipponici (passati a 3 punti).

Olanda (1ª F) vs Bosnia (3ª B). Gli Orange partono nettamente favoriti contro una Bosnia ripescata a quota 4 punti ma sempre fisica e difficile da scardinare.

Belgio (1ª G) vs Senegal (3ª I). La mina Senegal. I Leoni della Teranga, ripescati a quota 4 punti in un girone di ferro, diventano lo spauracchio del Belgio in un match dal potenziale atletico devastante.

Spagna (1ª H) vs Ecuador (3ª E). La Roja ha dominato il girone ma l’Ecuador (4 punti) è una delle terze peggiori da pescare per intensità e corsa.

Colombia (2ª K) vs Egitto (2ª G). Scontro totale tra l’intensità dei Cafeteros di Luis Diaz e l’organizzazione tattica dei Faraoni. Gara apertissima.

Norvegia (2ª I) vs Messico (2ª A). Ecco il verdetto della Norvegia. Erling Haaland sfida la marea verde dei tifosi del Messico. I nordamericani, secondi dietro la Repubblica Ceca, trovano un vero e proprio scoglio scandinavo in un incrocio da dentro o fuori ad altissima quota.

Buon Mondiale a tutti e, in caso di vittoria del vostro Fanta Mondiale grazie a queste dritte, attendo una percentuale della vincita!