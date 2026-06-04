Golden Gala, Roma si prende la Diamond League: Jacobs, Battocletti e Fabbri guidano l’Italia

Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 è pronto ad accendere lo stadio Olimpico di Roma. L’appuntamento di oggi rappresenta la quarta tappa stagionale della Dimaond League e l’unica fermata italiana del massimo circuito internazionale di atletica. In pista e in pedana ci stanno grandi nomi mondiali e una pattuglia azzurra numerosa, con 18 italiani al via.

Azzurri da copertina e cast internazionale stellare

L’Italia punta soprattutto su Marcell Jacobs nei 100 metri, Nadia Battocletti nei 5000, Leonardo Fabbri e Zane Wier nel peso e Andy Diaz nel salto triplo. In gara anche Elisa Molinarolo nell’asta, Atomide Folorunso e Alice Muraro nei 400 ostacoli, Francesco Pernici negli 800, Alessia Succo e Gaida Carmassi nei 100 ostacoli, Elisa Valensin nei 200, Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini nei 1500.

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Tra le stele internazionali spiccano Noah Lyles, Letsile Tebogo, Ryan Crouser, Julien Alfred, Melissa Jefferson-Wooden, Miltidias Tentoglou e Keely Hodgkinson.

Programma e dove vedere il Golden Gala

Il programma scatterà alle 19.10 con il giavellotto maschile, seguito dall’asta femminile e dal triplo maschile. La sessione serale entrerà nel vivo dalle 21.04 con i 400 ostacoli femminili, poi spazio a peso, ostacoli, 5000 donne, 200 femminili, 1500 femminile e chiusura alle 22.52 con i 100 metri maschili.

Il Golden Gala sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle 21.00 e in streaming su RaiPlay dalle 20.00.