Formazioni ufficiali Cremonese-Udinese, amichevole 2022

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Udinese, amichevole 2022. Ultimo test per entrambe le formazioni allo stadio “Zini” di Cremona in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio. Calcio d’inizio alle ore 13 di questo pomeriggio, giovedì 29 dicembre. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Cremonese (4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Hendry, Valeri; Pickel, Ascacibar, Milanese; Afena Gyan, Tsadjout; Dessers. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Buonaiuto, Ghiglione, Castagnetti, Meite, Quagliata, Lochoshvili, Okereke, Zanimacchia. All. Alvini

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Makengo, Abankwah, Buta, Nuytinck, Ehizibue, Ebosse, Samardzic, Nestorovski, Semedo, Guessand, Pafundi. All. Sottil