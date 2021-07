Fiorentina, vittoria con valanga di gol contro il Levico Terme in amichevole: super Sottil

by Davide Triolo

I tifosi della Fiorentina - Foto Antonio Fraioli

La Fiorentina di Vincenzo Italiano prende gradualmente forma, in tutte le sue sfaccettature tecnico-tattiche. In attesa dell’imminente inizio ufficiale della stagione 2020/2021, i Viola hanno sconfitto il Levico Terme al termine del suddetto test-amichevole. Ben 9 reti dei toscani, a fronte dello 0 nel tabellino alla voce ‘avversari’. Primo gol siglato da Kokorin su calcio di rigore, da lui stesso procurato, con raddoppio e tris caratterizzati dal medesimo asse: suggerimento di Terzic e centro di Agostinelli: 3-0. Dopo una prima frazione a buon ritmo, ma dal ritmo non esattamente esaltante, il secondo tempo ha offerto una partenza scoppiettante; 3 reti nei primi 15 minuti per la compagine toscana, a segno in ordine cronologico con Duncan, Benassi e Sottil, quest’ultimo in rete con un tap-in di testa. Gestione del possesso eccellente degli uomini di Italiano, ex guida tecnica dello Spezia, sino ad arrivare alle ulteriori marcature nel finale; Benassi, Sottil e Gori in gol. Totale di 9-0 della Fiorentina, che non ha fantomaticamente pietà dell’opponente di categoria minore. I Viola segnano e si divertono, con la speranza dei tifosi che questo atteggiamento possa replicarsi anche in campionato.