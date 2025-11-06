Niente da fare per la Fiorentina che continua a vivere un periodo molto difficile: alla fine in Conference League i tre punti vanno al Mainz.

La Fiorentina ha retto fino al 68esimo contro il Mainz grazie al gol di Sohm segnato dopo il primo quarto d’ora, ma poi non c’è stato nulla da fare: i viola non hanno conquistato neppure un punto in quest’uscita di Conference League.

Mainz-Fiorentina, termina 2-1: periodo nerissimo per la Viola

Dopo l’esonero di Stefano Pioli la Fiorentina non è riuscita ad avere quella reazione che i tifosi richiedono a gran voce. In Conference League non è bastato il gol di Sohm, alla fine la Viola l’ha persa al fotofinish con il gol di Lee al 95′.

In Europa, la squadra guidata ad interim da Galloppa ha dovuto digerire una beffa in piena regola. Anche perché all’82esimo è stato anche annullato un gol a Kean per fuorigioco. Insomma, il cammino è ancora lungo e una svolta per il club di Firenze deve necessariamente arrivare.