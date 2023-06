Roma-Siviglia, Ocampos lo ha rifatto ancora: il rigore no-look dell’argentino (FOTO)

Lucas Ocampos lo ha rifatto ancora. Il calciatore argentino del Siviglia ancora una volta – in un momento più che delicato – ha battuto un rigore “no-look”. Era già accaduto nella finale di Supercoppa Europa del 2020 tra Siviglia e Bayern Monaco, che tra le altre cose si era disputata proprio alla Puskas Arena di Budapest, ma anche in altre occasioni. Ieri, nell’atto conclusivo dell’Europa League 2022/2023 contro la Roma, Ocampos si è presentato sul dischetto e con estrema lucidità, abbinata a coraggio e fiducia nei propri mezzi ha spiazzato Rui Patricio mentre il suo sguardo era diretto dall’altra parte.

Lucas Ocampos penalty shootout no look in Europa League Final🥶 pic.twitter.com/539Hr6pFkR

— game time (@gametime6743) May 31, 2023