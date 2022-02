Lazio-Porto, Luis Alberto: “Possiamo arrivare fino in fondo. Qui sto bene”

by Andrea Bellini

Luis Alberto, Lazio - Foto Antonio Fraioli

“Io voglio giocare per vincere in tutte le competizioni, possiamo arrivare fino in fondo. Abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque, siamo forti e quando lavoriamo bene possiamo dar fastidio a tutti. Domani possiamo vincere”. Queste le dichiarazioni di Luis Alberto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Porto, match di ritorno dello spareggio di Europa League. Di fronte ci sarà “una squadra forte e dura. In Portogallo siamo riusciti a trovare spazi importanti con la costruzione dal basso, domani avremo anche l’aiuto fondamentale di Immobile. Ma non ci sarà Zaccagni che è uno dei più forti con cui ho giocato”, aggiunge lo spagnolo che sul futuro non ha dubbi: “Alla Lazio sto bene ed ho ancora tre anni di contratto, se resterò qui sarò felice”.

