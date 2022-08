Europa League 2022/2023, sorteggio playoffs: tabellone e accoppiamenti

by Alessio Vinciguerra

Logo Europa League - Uefa.com

Presso la casa del Calcio Europeo di Nyon è andato in scena il sorteggio dei playoffs dell’Europa League 2022/2023. Turno che si disputa su partite di andata (18 agosto) e ritorno (25 agosto): le dieci vincenti avanzano alla fase a gironi della competizione, mentre le dieci perdenti approdano ai gironi della Conference League 2022/2023. Gli accoppiamenti definitivi si potranno conoscere solo l’11 agosto, al termine delle sfide di terzo turno di qualificazione di Champions ed Europa League. Così come accaduto nei precedenti turni di qualificazione finora giocati, non c’è alcuna squadra italiana, dato che Roma e Lazio sono direttamente ammesse ai gironi. Di seguito, ecco il tabellone.

Dnipro-1 (UKR) – AEK Larnaca FC (CYP)/FK Partizan (SRB)

KAA Gent (BEL) – Omonoia FC (CYP)

FK Austria Wien (AUT) – Fenerbahçe SK (TUR)/1. FC Slovácko (CZE)

Linfield FC (NIR)/FC Zürich (SUI) – Heart of Midlothian FC (SCO)

NK Maribor (SVN)/HJK Helsinki (FIN) – Silkeborg IF (DEN)

Malmö FF (SWE)/F91 Diddeleng (LUX) – Sivasspor (TUR)

Qarabağ FK (AZE)/Ferencvárosi TC (HUN) – Shamrock Rovers FC (IRL)/FC Shkupi 1927 (MKD)

Maccabi Haifa FC (ISR)/Apollon Limassol FC (CYP) – Olympiacos FC (GRE)/ŠK Slovan Bratislava (SVK)

FK Crvena Zvezda (SRB)/FC Pyunik (ARM) – FC Sheriff Tiraspol (MDA)/FC Viktoria Plzeň (CZE)

PFC Ludogorets 1945 (BUL)/GNK Dinamo (CRO) – FK Bodø/Glimt (NOR)/FK Žalgiris Vilnius (LTU)