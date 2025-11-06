Dopo la Fiorentina in Conference League, giornata europea anche per Roma e Bologna: i risultati delle italiane in Europa League.

Sorriso a metà per le italiane in Europa League. Dopo la sconfitta della Fiorentina in Conference, sono scese in campo Roma e Bologna in Europa League. Bene i giallorossi, serata amara per i rossoblù che hanno giocato quasi tutta la gara in 10 per l’espulsione di Lykogiannis.

Europa League: Roma convincente in trasferta, il Bologna non sfrutta il fattore Dall’Ara

Buona prestazione per la Roma di Gian Piero Gasperini che in trasferta contro i Rangers ha vinto 0-2 grazie alle reti di Soulé al 13′ e di Pellegrini al 36′. Svilar ha chiuso con un ottimo clean sheet.

Serata invece amara per il Bologna che contro il Brann non è riuscito a segnare neppure un gol. La partita per la squadra di Vincenzo Italiano si è complicata fin da subito visto che al 23esimo minuto è stato espulso Lykogiannis. I rossoblù hanno sì retto senza subire gol ma hanno ottenuto uno 0-0 che non fa poi così comodo in termini di classifica generale.