Pagelle Svezia-Slovacchia 1-0, voti e tabellino Euro 2020

by Redazione

Logo Euro 2020 - Foto Uefa CC BY-SA 3.0

Le pagelle e il tabellino di Svezia-Slovacchia, match valevole per la seconda giornata del girone E di Euro 2020, in cui gli uomini guidati dal ct Jan Andersson si sono imposti 1-0 sulla formazione avversaria grazie alla rete realizzata dal dischetto da Emil Forsberg. Un successo fondamentale per gli svedesi, che tornano in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale, mentre gli slovacchi sono costretti a giocarsi tutto contro la Spagna.

GLI HIGHLIGHTS

LA CRONACA

SVEZIA (4-4-2): Olsen 6; Lustig 6, Lindelof 6.5, Danielson 6, Augustinsson 6.5 (43′ st Bengtsson sv); S. Larsson 6.5, Ekdal 6 (43′ st Svensson sv), Olsson 6 (19′ st Claesson 6), Forsberg 6.5 (48′ st Krafth sv); Isak 6, Berg 5.5 (19′ st Quaison 6.5).

In panchina: Johnsson, Nordfeldt, Helander, Sema, Jansson, Kulusevski, Cajuste.

Allenatore: Andersson 6.

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka 6; Pekarik 6 (20′ st Haraslin 6), Satka 6, Skriniar 6, Hubocan 6 (39′ st Hancko sv); Kucka 6, Hrosovsky 6 (39′ st Duris sv); Koscielnik 6, Hamsik 6.5 (32′ st Benes 6), Mak 5.5 (32′ st Weiss 6); Duda 6.

In panchina: Kuciak, Rodak, Valjent, Gregus, Boznik, Lobotka, Hromada.

Allenatore: Tarkovic 6.

ARBITRO: Daniel Siebert (Germania) 6.

RETE: 32′ st Forsber (rig.).

NOTE: pomeriggio caldo, campo in ottime condizioni.

Ammoniti: Olsson, Dubravka, Duda, Weiss.

Angoli: 7-6.

Recupero: 0′; 5′.