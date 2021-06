Belgio, il ct Martinez: “Non affrontiamo Ronaldo ma il Portogallo, siamo fiduciosi”

by Antonio Sepe

Cristiano Ronaldo, Portogallo - Foto Кирилл Венедиктов - CC-BY-SA-4.0

Il ct del Belgio Roberto Martinez è intervenuto alla vigilia del match contro il Portogallo, valido per gli ottavi di finale degli Europei 2020: “Cristiano Ronaldo è l’avversario più pericoloso. E’ uno dei migliori al mondo e nell’area di rigore è una minaccia incredibile. Tuttavia bisognerà prestare attenzione anche agli altri 10 giocatori. Il Portogallo ha vinto Europei e Nations League perciò sa come vincere le grandi partite, ma noi siamo molto fiduciosi e non vediamo l’ora di scendere in campo – ha spiegato l’allenatore – Quando ci godiamo il nostro calcio giochiamo meglio. Abbiamo lavorato duramente per essere i migliori. Contro il Portogallo dovremo adattarci e farci trovare pronti“.