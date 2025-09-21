Un gol al 38’ di Lorenzo Pellegrini regala la vittoria alla Roma. La Lazio resta in dieci e sfiora il pari nel finale con Cataldi che colpisce il palo.

La Roma si prende il derby d’andata della Capitale grazie a Lorenzo Pellegrini, che al 38’ firma l’1-0 all’Olimpico. Un gol che pesa doppio per i giallorossi: non solo tre punti che li proiettano a quota 9 in classifica, a una sola lunghezza dalla Juventus capolista, ma anche la conferma del carattere della squadra di Gian Piero Gasperini, capace di reggere all’assalto finale della Lazio.

Primo tempo a ritmi alti ma povero di vere occasioni fino alla mezz’ora. La Lazio perde subito Dele-Bashiru per infortunio e si accende con Pedro e Zaccagni, ma al momento migliore dei biancocelesti arriva il vantaggio romanista: pressing alto, recupero palla di Rensch, appoggio di Soulé e destro chirurgico di Pellegrini nell’angolino.

Nella ripresa la squadra di Maurizio Sarri ha la palla del pari al 54’: Dia, lanciato in profondità, spreca davanti a Svilar con un pallonetto alto. Il tecnico biancoceleste prova a cambiare con i cambi, Castellanos sfiora il gol al 76’, ma nel finale la Lazio resta in dieci per l’espulsione di Belahyane e vede svanire la rimonta al 94’, quando Cataldi colpisce il palo con un gran tiro da fuori.

La Roma festeggia la terza vittoria su quattro giornate, mentre la Lazio incassa la terza sconfitta e resta ferma a quota 3, in un avvio di stagione tutt’altro che semplice.