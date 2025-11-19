La nazionale caraibica centra una qualificazione storica, mentre Giamaica e Suriname dovranno passare dai playoff Concacaf

La notte delle qualificazioni Concacaf regala pagine di storia: Curaçao, Haiti e Panama hanno conquistato il pass per il Mondiale 2026, mentre Giamaica e Suriname dovranno giocarsi tutto negli spareggi interzonali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Un risultato epocale soprattutto per Curaçao, che diventa il Paese più piccolo al mondo (circa 150mila abitanti) a qualificarsi per una fase finale della Coppa del Mondo.

Curaçao fa la storia: primo posto e Mondiale assicurato

Nel girone B, Curaçao blinda un risultato destinato a entrare negli annali. Lo 0-0 sul campo della Giamaica basta agli “Island Boys” per chiudere in testa il gruppo e ottenere una qualificazione diretta che ha del clamoroso.

La Giamaica, invece, dovrà passare attraverso i playoff.

Panama domina il girone A

Nessun problema per Panama, che vola al Mondiale chiudendo il girone A al comando con 12 punti.

Decisivo il netto 3-0 su El Salvador, firmato da Blackman, Davis e Puma.

Il Suriname, sconfitto 3-1 in Guatemala e scivolato al secondo posto, dovrà ora giocarsi la qualificazione agli spareggi.

Haiti torna al Mondiale dopo 52 anni

Nel girone C arriva un’altra grande storia sportiva: Haiti conquista il biglietto per il Mondiale 2026 grazie al 2-0 sul Nicaragua, con reti di Deedson e Providence.

Determinante anche lo 0-0 tra Costa Rica e Honduras, che impedisce agli honduregni di superare gli haitiani.

Per Haiti si tratta della seconda partecipazione a una fase finale iridata dopo quella del 1974.